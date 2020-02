In festa con i Vigili del Fuoco

Una volta conclusa la funzione religiosa, sono stati benedetti i mezzi usati dai pompieri durante le attività di soccorso.

Domenica 23 febbraio si è svolta la festa annuale del distaccamento volontari dei Vigili del Fuoco di Inveruno. Tante le persone presenti, sia inverunesi sia provenienti da altri paesi, che insieme alle autorità cittadine hanno voluto omaggiare il corpo civile, sempre pronto a mostrare grande abnegazione intervenendo in situazioni emergenziali. I festeggiamenti sono continuati per tutta la mattinata di domenica. Dopo il ritrovo alla caserma dei Vigili del Fuoco, il pubblico si è spostato presso la chiesa parrocchiale di Inveruno per assistere alla Messa. Una volta conclusa la funzione religiosa, sono stati benedetti i mezzi usati dai pompieri durante le attività di soccorso. Grande commozione per la parte finale della cerimonia, quando è stata deposta una Corona nel cimitero di Inveruno per commemorare i Vigili del Fuoco defunti. Le persone intervenute alla festa sono state presenti fino alla sua conclusione: una partecipazione doverosa e sentita per ringraziare chi, senza clamore, lavora ogni giorno per salvare vite.