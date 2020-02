Carnevale... social

Carnevale annullato per Coronavirus, ma a Castano non ci si ferma. L'originale idea dell'associazione 'La Goccia' e del Comitato Genitori: maschere sui social.

Carnevale annullato per Coronavirus, ma a Castano non è un problema. Perchè, in fondo, siamo o no nell'era della tecnologia e, soprattutto, dei social? E, allora, ecco che proprio sui social maschere e divertimento potranno essere lo stesso protagoniste. L'originale e particolare idea arriva, infatti, dall'associazione 'La Goccia' e dal Comitato Genitori (con il patrocinio del Comune) che, appunto, ha deciso di affidarsi a Facebook per dare vita a quello che è stato ribattezzato (altro modo, alla fine, non poteva esserci) come il 'Carnevale 2.0'. "E' una settimana particolare, una settimana in cui l’ormai nota emergenza sanitaria sta condizionando la nostra quotidianità - scrivono - Era tutto pronto... un periodo che sarebbe stato tradizionalmente ricco di eventi festosi con bimbi, ragazzi e adulti pronti a vivere assieme il Carnevale Ambrosiano. Giornate di festa che sarebbero culminate nella tradizionale sfilata organizzata dai nostri 0ratori per le vie della città". Ebbene, visto che questo (per l'ormai nota ordinanza con le differenti e specifiche misure per contrastare il diffondersi del COVID-19) non sarà possibile... "E' il momento del Carnevale 2.0, una sfilata virtuale che corre sui telefonini. Più nello specifico, si tratta di una gara tra le maschere e i travestimenti più belli divisa in 4 categorie: under (i bimbi più piccoli, ragazzi di elementari e medie, over superiori e adulti e famiglie, che vedrà, quanti vorranno partecipare, postare le loro foto o video, appunto sulla pagina FB de 'La Goccia', accompagnati da una piccola descrizione (e con la categoria a cui la foto/video concorre) e sui vari social con hashtag #carnevalecastano20". Le immagini con più loke e quelle giudicate 'top' da un'apposita giuria, verranno, poi, premiate (con ricchi e simpatici premi offerti dai commercianti castanesi) in diretta Facebook nella serata di sabato 29 febbraio. "Ricordiamo, infine, che il concorso è aperto a tutti, castanesi e non - concludono"; senza dimenticare che gli organizzatori non sono in nessun modo responsabili delle foto pubblicate sulla propria pagina FB per l’iniziativa carnevale2.0. Gli stessi, inoltre, si riserveranno la facoltà di cancellare/modificare a proprio insindacabile giudizio qualsiasi immagine inadeguata, inappropriata e lesiva della sensibilità altrui.