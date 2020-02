COVID-19: norme ospedali

Nuove ordinanze regionali per la gestione di eventi e spazi pubblici, ma anche una maggior tutela degli ambienti sanitari. Nuove norme igieniche negli ospedali.

Nuove ordinanze regionali per la gestione di eventi e spazi pubblici, ma anche una maggior tutela degli ambienti sanitari del territorio. Sì, perché l’incremento dei casi riconosciuti di Coronavirus stanno creando maggior pressione sul Sistema Sanitario e, sia per evitare il contagio sia per una maggior tutela di pazienti e personale, nuove norme igieniche sono state attuate da oggi negli ospedali di Cuggiono, Magenta, Abbiategrasso e Legnano. In primo luogo nessun parente, tranne accompagnatori per casi con difficoltà, può sostare nelle sale d’attesa degli ambulatori. Tutti, ma proprio tutti, sono invitati dal personale infermieristico (per lo più con mascherine) a pulirsi le mani appena arrivati con igienizzante apposito. Piccole, ma fondamentali accortezze per evitare, in ogni modo e in ogni situazione, il diffondersi del virus. Gli stessi strumenti (totem per numero di arrivo ecc) vengono ripetutamente puliti dal personale con prodotti igienizzanti. Insomma: no allarmismo ma precauzioni per la tutela di tutti.