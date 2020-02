Ci si affida alla preghiera

Ad Inveruno, per esempio, don Marco Zappa ha voluto affidare una preghiera particolare: "Ricordando quanto fecero i nostri padri in occasione della peste di manzoniana memoria".

L'emergenza Coronavirus sta alimentando tante sensazioni e sentimenti, in ognungo di noi, precauzione e prevenzione che ci vengono direttamente a toccare le nostre abitudini. Forse mai nella storia si era arrivati a disposizione di chiusura scuole e addirittura messe. O meglio, forse, nei tempi qualcosa avvenne e, ora come allora, per i tanti fedeli vi è quell'affidarsi a Dio che possa aiutare e lenire questa malattia.

Ad Inveruno, per esempio, don Marco Zappa ha voluto affidare una preghiera particolare: "Ricordando quanto fecero i nostri padri in occasione della peste di manzoniana memoria, oggi pomeriggio abbiamo affidato ai nostri santi patroni questo travagliato momento della storia: le loro reliquie saranno esposte per tutto il tempo dell’emergenza all’altare di S. Teresa e una luce resterà accesa, segno del nostro restare in preghiera. Ricordo che, secondo le disposizioni diocesane, fino a nuove indicazioni sono sospese tutte le celebrazioni liturgiche e tutte le varie attività. La chiesa parrocchiale resterà aperta come ogni giorno. S. Carlo, S. Teresa, S. Martino, S. Rocco, S. Sebastiano pregate per noi!".