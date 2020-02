Corso per il defibrillatore

Organizzato dall'Azienda Farmaceutica Municipalizzata. Gli appuntamenti si terranno nella sala consiliare del Comune di Busto Garolfo, martedì 17 e giovedì 19 marzo.

Il suo ruolo è ormai saldamente riconosciuto come quello di un preziosissimo alleato nella cura delle patologie cardiache. O meglio, nella capacità di contrastarle in modo rapido ed efficace. Se usato con perizia, un defibrillatore può evitare ad una vita di spegnersi e far continuare i battiti cardiaci a fare il loro dovere. Ma, appunto, occorre saperlo impiegare. Un aiuto in questo senso viene dall'Azienda Farmaceutica Municipalizzata che propone per marzo un apposito corso. Le date dei due appuntamenti sono martedì 17 e giovedì 19 marzo. A tenere l'iniziativa che durerà circa cinque ore sarà un gruppo facente parte dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Ambedue le serate si terranno nella sala consiliare del Comune a partire dalle 21 e saranno riservate a un massimo di dieci iscritti. Chi vi avesse interesse dovrà iscriversi entro il 10 marzo alla farmacia comunale cittadina.