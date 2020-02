Cristiani per il bene comune

Un incontro di spiritualità per tutti i cristiani impegnati nelle realtà socio-politiche, culturali ed educative. Domenica 8 marzo la Casa decanale la Scala di Giacobbe.

Un incontro di spiritualità per tutti i cristiani impegnati nelle realtà socio-politiche, culturali ed educative, che diventa l’occasione per prepararsi più profondamente alla Santa Pasqua: ‘La passione di Dio per la giustizia - Il compito del profeta di risvegliare le coscienze (Cf Amos 2,6-16)’. Si terrà domenica 8 marzo, dalle 9 alle 12.30, presso la Casa decanale la Scala di Giacobbe a Castelletto di Cuggiono: la riflessione del ritiro sarà guidata da don Stefano Cucchetti, prevede un momento introduttivo di preghiera, con una meditazione sull’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, cui seguirà un breve spazio per il silenzio, la condivisione comunitaria delle proprie risonanze e la celebrazione dell’Eucarestia. Invitati in particolare sindaci, assessori, consiglieri comunali e di zona, autorità scolastiche, responsabili di Asl, Biblioteche, Enti pubblici, componenti di Associazioni, Movimenti, Unioni Professionali, Centri di impegno sociale e tutti coloro che intendono servire il bene comune o sono impegnati in ambito sociale e politico.