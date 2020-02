A cena con le ex allieve

Per la ‘Festa delle Donne,’ le ex allieve di Buscate organizzano una cena conviviale presso la scuola Materna parrocchiale. L'appuntamento è sabato 7 marzo, alle 20.

Per la ‘Festa delle Donne,’ le ex allieve di Buscate organizzano una cena conviviale presso la scuola Materna parrocchiale. L’appuntamento è per sabato 7 marzo alle 20: una grande serata tutta al femminile, con musica e divertimento e con un menù a sorpresa, il cui ricavato servirà per sostenere le iniziative dell’asilo parrocchiale. Il costo pro capite è di 25 euro, le prenotazioni si raccolgono entro il 3 marzo presso la Materna.