L’interramento dei tralicci dell’alta tensione, nel quartiere Nord di Magenta, verrà fatto. Dopo anni di attese diventerà realtà e a confermarlo è la stessa sindaca.

L’interramento dei tralicci dell’alta tensione, nel quartiere Nord di Magenta, verrà fatto. Dopo anni di attese diventerà realtà e a confermarlo è la stessa sindaca Chiara Calati: "L'interramento dei tralicci al quartiere Nord rappresenta un obiettivo importante che ha richiesto impegno da parte delle diverse amministrazioni che si sono succedute in questi anni. Siamo contenti che finalmente questo iter si concluda con noi”. Si tratta di un traguardo molto importante soprattutto perché porta a un miglioramento della qualità della vita dei magentini e favorisce la tutela della salute. “Organizzeremo con Terna – ha concluso il primo cittadino – un incontro pubblico per poter informare tutta la cittadinanza in maniera seria e precisa sulle ultime tappe da affrontare prima dell’avvio dei lavori previsto tra luglio e settembre”.