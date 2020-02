"Grazie per il sostegno"

Oltre 2000 euro, sono i fondi raccolti durante le feste natalizie, che hanno permesso alla Croce Azzurra di Buscate di acquistare i nuovi dispositivi appena arrivati.

Oltre 2000 euro, sono i fondi raccolti durante le feste natalizie, che hanno permesso alla Croce Azzurra di Buscate di acquistare i nuovi dispositivi appena arrivati! “E’ con immensa soddisfazione che ringraziamo tutti coloro che, nell’attesa del Natale, sono passati dal nostro banchetto al Bennet di Vanzaghello per farci impacchettare i regali, per una piccola donazione senza chiedere nulla in cambio, per offrirci un caffè o un aperitivo oppure semplicemente per salutarci e chiacchierare. E’ grazie a voi che ora i soccorritori di Croce Azzurra potranno utilizzare i nuovi rilevatori di monossido, le nuove cinghie per la barella e il sondino per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue dei pazienti, per un totale di oltre 300 euro. Non vediamo l’ora di impegnare il resto dei fondi per nuovi progetti fondamentali per la nostra associazione. Grazie a tutti voi e ai nostri volontari per questo piccolo grande traguardo raggiunto insieme”.