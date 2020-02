La rotonda... illuminata

A 12 anni dalla sua realizzazione la rotonda tra Bernate Ticino e Mesero sarà presto illuminata. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco bernatese Mariapia Colombo.

A 12 anni dalla sua realizzazione la rotonda tra Bernate Ticino e Mesero sarà presto illuminata. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco bernatese Mariapia Colombo che ha raggiunto un accordo con Mesero. La rotatoria si trova sul territorio di Mesero, ma riguarda soprattutto i bernatesi. Da dodici anni a questa parte, quando venne realizzata, non è mai stata illuminata e diversi automobilisti la giudicano pericolosa. “Stiamo ultimando l’illuminazione del paese – ha spiegato il primo cittadino – Mesero si è detta disposta a collaborare per provvedere al 50% per sistemare anche i punti luce sulla rotonda e così, proprio in queste ore, andrà in Giunta l’integrazione del contratto in essere per la sistemazione degli impianti di illuminazione a Bernate”. Sono 27 i punti luce a led che dovranno essere sistemati attorno alla rotatoria, 21 per il territorio di Mesero e gli altri per Bernate. “Naturalmente – conclude Colombo – si allungheranno i tempi per la conclusione dei lavori, stimati in circa 50 giorni complessivi rispetto a quanto inizialmente preventivato per la collocazione delle luci a led nei diversi punti del paese”.