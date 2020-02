Gruppo CAP cerca personale

Il Gruppo CAP informa che sono in corso ricerche di personale per l’anno 2020: nella sezione 'LAVORARE NEL GRUPPO – ENTRA NELLA SQUADRA' del sito di www.gruppocap.it.

Il Gruppo CAP informa che sono in corso ricerche di personale per l’anno 2020: nella sezione 'LAVORARE NEL GRUPPO – ENTRA NELLA SQUADRA' del sito di www.gruppocap.it è possibile presentare la propria candidatura per la procedura prescelta, allegando il proprio curriculum vitae. Più nello specifico, come scritto appunto nella stessa sezione: "Vuoi lavorare con noi? Vuoi fare un'esperienza lavorativa per completare il tuo percorso di studi? Entrare a far parte della squadra di Gruppo CAP significa crescere lavorando in un'azienda forte, che pone obiettivi sfidanti e che valorizza le risorse umane. In questa sezione del sito troverai tutte le informazioni necessarie per presentare la tua candidatura o per accedere alle opportunità di stage. Per l’anno 2020 il Gruppo CAP cerca candidati interessati a: contratti a tempo indeterminato, contratti a tempo determinato, tirocini formativi e di orientamento e contratti di apprendistato professionalizzante. Le candidature dovranno pervenire esclusivamente attraverso le modalità e tempistiche descritte negli avvisi di selezione. Le candidature pervenute attraverso altri mezzi (posta ordinaria, fax, email differenti da quelle indicate negli avvisi, ecc.) non saranno tenute in considerazione".