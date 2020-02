Il maggiore Falcucci a Nosate

Il comandante della Compagnia Carabinieri di Legnano, accompagnato dal luogotenente Cosimo Paglialunga (alla guida della stazione di Castano), ha incontrato il sindaco Cattaneo.

Un momento di confronto e conoscenza. Un incontro che è servito anche e, soprattutto, per fare il punto, in generale, sulla tematica della sicurezza e porre alcune fondamentali basi che, partendo dal presente, guardano con particolare attenzione al futuro. Nelle scorse ore, infatti, il maggiore Alfonso Falcucci (comandante della Compagnia Carabinieri di Legnano), assieme al luogotenente Cosimo Paglialunga (alla guida della caserma di Castano Primo) ha, infatti, incontrato il sindaco di Nosate, Roberto Cattaneo, appunto per analizzare e dialogare sulla sicurezza e, in parallelo, fare conoscenza. "Un incontro certamente importante - ha detto il primo cittadino nosatese - Voglio ringraziare il maggiore Falcucci per la visita e per la disponibilità che ci ha fin da subito mostrato".