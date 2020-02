Botte a moglie e figlia

L'episodio a Magenta, sul posto sono, prontamente, intervenuti i Carabinieri che lo hanno arrestato per maltrattamenti. Lui è un 40enne: trasferito nel carcere di San Vittore.

Sotto l’effetto di farmaci e cocaina ha picchiato la moglie e la figlia di 19 anni. E’ accaduto a Magenta, l’altra notte, quando, per fortuna, sono intervenuti in tempo i Carabinieri che hanno arrestato, in flagranza di reato, un 40enne disoccupato per il reato di maltrattamenti in famiglia. La moglie e la figlia studentessa hanno riferito ai militari che i maltrattamenti continuavano da un paio di anni con continue minacce anche di morte. Nessuna ferita per le vittime. Il 40enne, in preda all’agitazione totale, ha scagliato oggetti vari e anche il tavolo senza, fortunatamente, colpirle, ma mettendole in grave pericolo. E’ stato trasferito nel carcere milanese di San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria.