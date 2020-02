Ruggeri nuovo vicesindaco

Cambio tra le fila della giunta guidata dal primo cittadino Walter Cecchin. Claudio Ruggeri è, infatti, stato nominato nuovo vicesindaco. "Un ruolo importante".

Il nuovo incarico gli dà soddisfazione. Ma nel pensiero non ha tanto quello quanto piuttosto la volontà di potenziare il suo impegno di amministratore nei confronti della cittadinanza che gli ha dato fiducia. Lui, Claudio Ruggeri, è il neo vicesindaco della giunta del primo cittadino Walter Cecchin, che ha deciso di assegnare la carica a rotazione. Lo è dallo scorso primo febbraio quando ha preso il testimone da Linda Morelli. "La carica di vicesindaco - esordisce - non cambia quello che è il mio impegno come amministratore, continuerò a portare avanti le deleghe assegnatemi dal sindaco sette anni e mezzo fa". Insomma, vi è si un supplemento d'incarico, ma non cambia la filosofia complessiva del suo approcciarsi alla politica: dedizione massima, attingendo sempre alla sorgente dell'umiltà; "Cultura, sport, istruzione e tempo libero - prosegue - hanno una grossa ricaduta sulla vita di molti cittadini e riguardano le attività che vengono generalmente svolte al di fuori del normale tran tran quotidiano e per questo scelte per migliorare la qualità della vita, del proprio tempo e delle proprie aspirazioni". Assessorati che, fa intendere, hanno una rilevanza strategica nel cercare di venire incontro per quanto sia possibile alle multiformi e sempre variabili esigenze di una collettività per sua natura magmatica. Un impegno che, aggiunge, certo è "Stimolante, però richiede un'attenzione particolare per favorire le nuove idee e proposte, migliorare quello che già c'è e dare ascolto e supporto alle persone che, attraverso le associazioni, spendono il proprio tempo e capacità al servizio della collettività". Al di là delle attribuzioni di carica, quindi, a dover essere costantemente al centro del campo visivo è a suo avviso lo spirito complessivo che anima un impegno amministrativo. "La spinta a impegnarmi - spiega ricordando le origini della sua esperienza politica con 'Vivere San Giorgio' - è nata dall'esigenza di avere cura delle realtà che mi circondano, per migliorare e occuparmi direttamente del mondo intorno a me e alla mia famiglia che a San Giorgio vive". Un impegno che sa dover essere condiviso con mille altre realtà con le quali collaborare a trecentosessanta gradi. "Gioisco - afferma - quando vedo persone che si impegnano nella scuola, in oratorio e in parrocchia, nel volontariato, nelle associazioni culturali, sportive e sociali". E se proprio un'attesa ce l'ha è di vedere sempre più sangiorgesi tradurre la loro passione civica in impegno concreto perché, spiega, in paese spazi e opportunità non mancano di certo. Anzi... "La voglia di fare e di impegnarsi di ognuno è l'antidoto contro quell'atteggiamento pessimista che genera solo lamentele, critiche e disfattismo". A significare che la sua nuova carica intende soprattutto essere uno stimolo fraterno ad allargare la sfera di impegno per il paese da parte di ogni sangiorgese.