Le benemerenze AVIS

La sezione AVIS di Boffalora e Bernate Ticino si prepara a vivere la tradizionale assemblea ordinaria dei soci, convocata il 21 febbraio, alle 19.30, presso il Centro culturale ‘Maria Bignaschi’ in via Calderari 17, a Boffalora Sopra Ticino. Un momento significativo per la sezione, durante il quale saranno consegnate le benemerenze maturate con le donazioni: benemerenza in Rame a 8 donazioni; in Argento a 16 donazioni; in Argento Dorato a 24 donazioni; in Oro a 50 donazioni; in Oro con Rubino a 75 donazioni; in Oro con Smeraldo a 100 donazioni e in Oro con Diamante a125 donazioni. Infine verranno consegnate benemerenze con Targa AVIS Boffalora Sopra Ticino a 150 donazioni. Inoltre, durante la serata, i soci verranno aggiornati in merito alle attività svolte nel 2019, il bilancio e tutte le proposte per il 2020. Saranno presenti le autorità comunali di Boffalora e Bernate Ticino. La serata si concluderà con un rinfresco e un brindisi insieme.