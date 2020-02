Lina: cuggionese da 'record'

Lina Biagina Bucchioni, il 3 febbraio, ha compiuto 104 anni. Un traguardo importante festeggiato con la sua grande famiglie e tanti cittadini di Cuggiono.

"Mia mamma è sempre stata una persona positiva, e lo è tuttora”, afferma Angela Bocchi parlando di sua madre, Lina Biagina Bucchioni, che il 3 febbraio ha compiuto 104 anni. A festeggiarla, i figli Pierlugi, Anna, Alberto, Angela e Mario, i nipoti e i pronipoti. Nata nel 1916 a Pontremoli, paese toscano della Lunigiana, Lina si è trasferita a Cuggiono dopo il matrimonio, e ha lavorato in un negozio di merceria in piazza San Giorgio. L’attività commerciale, collocata proprio nel centro del paese, l’ha resa un volto noto ai cuggionesi, sebbene la signora Lina non sia conosciuta dai suoi concittadini solo per la vita lavorativa. “È una persona curiosa (in modo positivo, non ha mai amato i pettegolezzi) e si è sempre tenuta informata su svariati argomenti d’attualità - ricorda la figlia Angela - Questo forse è stato il suo ‘segreto’ per arrivare alla sua età, insieme alla passione civile, che l’ha portata a diventare presidente di Azione Cattolica. Ha sempre avuto, inoltre, un atteggiamento tollerante nei confronti di tutti, crede ancora nel dialogo tra le persone e nel vedere il lato buono di ognuno di noi. Diceva spesso ‘Tutti possono sbagliare, bisogna essere pazienti e comprensivi’. Tanti cuggionesi le hanno augurato un felice compleanno, a riprova che molti la ricordano con affetto e simpatia”.