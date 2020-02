'Motor Bike Expo 2020'

Il primo appuntamento ufficiale del 2020 con i saloni dedicati alle due ruote è ormai tradizionalmente quello di Verona con il Motor Bike Expo.

Il primo appuntamento ufficiale del 2020 con i saloni dedicati alle due ruote è ormai tradizionalmente quello di Verona con il Motor Bike Expo. Un salone che negli anni è cresciuto, si è trasformato, si è evoluto senza perdere la genuinità e la provincialità, in questo caso positiva, di quella semplicità che sempre si apprezza. Un evento da vivere attivamente con le varie proposte 'Live' e da godere girando nei padiglioni dove veri oggetti d’arte su due ruote fanno sognare. Capace di accontentare lo sportivo e il turista, l’appassionato di fuoristrada e anche il più incallito sostenitore del Custom, passando attraverso tutte le sfumature, le mode e le tipologie di moto. In crescita la presenza di associazioni e enti che propongono e promuovono iniziative sportive e di turismo, segno che la voglia di andare in moto non smette di riempire i pensieri. Quattro giorni da vivere intensamente, ma ne può bastare anche uno solo per girare e godersi il MBE. Per molti fonte di spunto per idee da mettere in pratica sulla propria moto, per altri possibilità di espandere attraverso i corsi e le proposte la propria esperienza motociclistica, per tutti la concretezza di poter fare qualche affare nei vari stand dove vengono proposti accessori, ricambi e abbigliamento a prezzi solitamente vantaggiosi, magari non proprio l’ultimo modello, ma sicuramente un’occasione per chi bada alla sostanza. Non ultima rimane la possibilità di incontrare personaggi del mondo moto che da appassionati si aggirano nei padiglioni, occasione sempre per fare due chiacchiere con chi magari si ammira da lontano. Un Motor Bike Expo 20202 che ha aperto la stagione del motociclista e che nella sua bella Verona aspetterà altri dodici mesi per indossare di nuovo il casco e rivestirsi di pelle.