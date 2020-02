Con gli Anziani alla Scala

Uscita in occasione del concerto dei Solisti dell'Accademia di Canto, che si esibiranno in arie d'opera dal Settecento al Novecento. Appuntamento il prossimo 16 marzo.

Il Gruppo Anziani e Pensionati di Busto Garolfo, nell'ambito dell'Università del Tempo Libero, propone un'uscita al Teatro alla Scala in occasione del concerto dei Solisti dell'Accademia di Canto, che si esibiranno in arie d'opera dal Settecento al Novecento. L'appuntamento, allora, è per il prossimo 16 marzo (ritrovo alle 14 nel parcheggio di piazza Mercato). Per informazioni ed iscrizioni: Gruppo Anziani e Pensionati (piazza Diaz), il lunedì e il venerdì, dalle 9 alle 11 (entro il 29 febbraio; telefono 0331/568248, cellulare 331/7059036).