'Rumors': teatro solidale

La solidarietà si fa in quattro per sostenere il mondo della disabilità. Quattro associazioni di Busto Arsizio si sono unite per dare vita ad un progetto di teatro solidale: la sottosezione di Busto Arsizio dell’Unitalsi, l’associazione Amici di Alessandro Colombo, Cuffie colorate e Carolina ODV hanno unito le forze per una serata di beneficenza. Sabato 8 febbraio, al teatro San Giovanni Bosco della parrocchia di Sant’Edoardo (via Bergamo 12, Busto Arsizio), la storica compagnia teatrale bustocca Filodrammatica Cittadina Paolo Ferrari, con la regia di Luigi Drogo, mette in scena “Rumors” di Neil Simon; una farsa esilarante e un po’ amara che, pur affrontando l’ambiguità della borghesia americana, offre spunti di riflessione su una verità troppo spesso fondata solo, ed esclusivamente, su pettegolezzi (da qui anche il titolo dell’opera). L’iniziativa, organizzata dalle quattro associazioni bustocche, vuole porre al centro dell’attenzione il tema della disabilità. Ciascun sodalizio infatti si occupa a modo suo delle persone con disabilità, mettendo in campo ogni giorno, attraverso una squadra di volontari, progetti dedicati alle realtà più fragili. Unitalsi - Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali - nel rispetto della propria missione realizza progetti per offrire risposte concrete ai bisogni di ammalati, disabili e persone in difficoltà; Carolina ODV è vicina al mondo della disabilità attraverso iniziative di pet therapy; Cuffie colorate invece utilizza lo sport quale strumento di socializzazione e formazione per i più fragili; non ultima, l’associazione Amici di Alessandro Colombo, nel ricordare il trentaduenne scomparso in un incidente stradale, si fa promotrice di iniziative per sostenere progetti solidali.

Lo spettacolo ha inizio alle 21. La scuola di recitazione “Paolo Ferrari” nasce nel 1905 ed è la più anziana compagnia teatrale di Busto Arsizio. Sin dalla sua fondazione agisce ininterrottamente nel campo del teatro amatoriale. Nel 1985 è stata anche insignita della Civica Benemerenza. Il repertorio della Filodrammatica attinge soprattutto al classico, sia italiano che straniero. Attualmente l’organico attivo è composto da 20 persone tra attori, macchinisti e tecnici: ai “vecchi” che da tanti anni sono legati alla 'Paolo Ferrari', si affiancano validi rincalzi e giovani promesse, tutti pervasi dal ‘sacro fuoco del teatro. Rumors è una farsa scritta da Neil Simon. Il titolo è traducibile in italiano come 'Pettegolezzi', di cui il dramma è pieno, alludendo all’ambiguità del mondo della borghesia. Il dramma è ambientato nella casa dei Brock. Per festeggiare i dieci anni di matrimonio, la coppia ha invitato i loro amici più cari, i coniugi avvocati Gorman, i coniugi Ganz, lo psicanalista Ernie e sua moglie Cocca, il cugino Glenn candidato al Senato e sua moglie Cassie, estremamente gelosa e nevrotica. Quando però i coniugi Gorman arrivano alla casa dei Brock, si trovano di fronte ad uno spettacolo tremendo: Charley Brock è disteso in camera sua in un lago di sangue e della moglie Myra non c'è alcuna traccia. La servitù è scomparsa e la cena non è pronta... Da questo momento, una serie di esilaranti gag... fino all'arrivo della polizia. Si riuscirà a risolvere l'enigma?

