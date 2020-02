80 anni: "Auguri don Giuseppe"

Per un traguardo tanto importante quanto speciale, non poteva mancare un momento altrettato importante e speciale. Il 16 febbraio, pranzo insieme a Nosate.

Ottant’anni: un traguardo certamente importante e, allora, non poteva mancare un momento altrettanto importante e speciale. “Tanti auguri don Giuseppe”, un coro unanime quello che si leverà il prossimo 16 febbraio quando la Parrocchia di Nosate, con la collaborazione delle associazioni nosatesi, festeggerà il don. Per l’ex prevosto di Castano, oggi impegnato, appunto, nel piccolo paese del nostro territorio (Comunità Pastorale di Santa Maria in Binda, che comprende anche Turbigo, Robecchetto con Induno e Malvaglio), è stato organizzato un pranzo tutti assieme.