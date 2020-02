'Vigevano - Malpensa': "Serve unire le forze"

Una camminata tra i meravigliosi boschi del Parco del Ticino per trascorrere insieme la mattina di Santo Stefamo. Il ritrovo è previsto alle ore 9.

AEMME Linea Ambiente offre lavoro: si cerca un apprendista 'assistente tecnico' per un contratto full time. Ecco come fare per inviare la propria candidatura. Numeri e contatti.