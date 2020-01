'Amori' di... commercianti

San Valentino insieme all'associazione 'Commercianti in Piazza' di Castano Primo e Pro Loco: concorso 'La misura dell'amore è:', aperitivo, fotografie e letture e poesie.

L'amore raccontato attraverso le parole, le immagini e le emozioni. L'amore, indiscusso protagonista grazie all'associazione 'Commercianti in Piazza', con la Pro Loco e il patrocinio del Comune di Castano Primo. E, allora, quale occasione migliore poteva esserci se non il giorno per eccellenza dedicato, appunto, agli innamorati? Pronti, insomma, a vivere un San Valentino insieme, perché per quella data (e anche nei giorni precedenti) i negozianti del centro storico della città, e non solo, hanno organizzato una serie di momenti pensati per tutti. Ecco, infatti, tanto per cominciare, il concorso 'La misura dell'amore e:' (scrivi un tuo pensiero, portalo negli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa e, poi, una giuria specializzata, composta da donne, valuterà il migliore, che riceverà un premio), mentre il 14 febbraio, l'appuntamento sarà in Villa Rusconi, dalle 19, quando si terrà un aperitivo romantico nella sala di rappresentanza, accompagnato da un set fotografico (a cura di 'Sfumature Castanesi'), dove le coppie potranno immortalare con uno scatto il loro amore, dalla premiazione, dunque, della frase più bella del concorso 'La misura dell'amore è:' e dall'interpretazione di lettere e poesie. Ma non è finita ancora qui, visto che i commercianti abbelliranno le loro vetrine a tema, unendo i testi, appunto di poesie e letture per gli innamorati di personaggi storici famosi; il tutto con un filo rosso che li unirà assieme, per condurre la cittadinanza al concorso ed a straordinarie sorprese.