'Bienate archeologica'

Il nome deriverebbe dal dio latino “Jupiter-Jovis”, da cui l’aggettivo Giovia e quindi Giobia per indicare le feste contadine di inizio anno per propiziare le forze della natura.

Giovedì 30 gennaio, alle 20.45, in via Tommaseo, la Giöbia della Pro Loco con tema 'Deforestazione selvaggia'. Al termine, bevande e cibo per i presenti.