Visita guidata al campo di concentramento: organizzata dal direttivo della sezione ANPI 'Leopoldo Gasparotto' di Turbigo. L'iniziativa è in programma il 4,5 e 6 aprile.

Un viaggio per non dimenticare. Ad organizzarlo è il direttivo della sezione ANPI 'Leopoldo Gasparotto' di Turbigo che il 4, 5 e 6 aprile ha programmata una visita a Mauthausen, nel lager dove persero la vita migliaia di persone colpevoli solo di credere negli ideali della libertà, democrazia, giustizia e fede diversi da quelli che i nazisti e i fascisti esercitavano spietatemente sui popoli da loro sottomessi. Più nello specifico, il programma prevede il ritrovo in piazza Bonomi a Turbigo, alle 6.30, e la partenza, con l'arrivo a Salisburgo alle 16.30 circa; quindi, il secondo giorno, ci si trasferirà a Mauthausen (ingresso al lager e visita guidata), per poi rientrare a Salisburgo (tempo libero per conoscere luoghi simbolo e caratteristici della città); infine, il terzo giorno, si rientrerà in Italia (arrivo previsto attorno alle 22.30). Il costo del viaggio, inoltre (comprensivo di soggiorno in hotel - colazione e pernottamento - e visita al campo di concentramento) è di 260 euro a persona e l'iniziativa è subordinata all'iscrizione di almeno 25 persone (termine ultimo per aderire, il 3 febbraio; bisognerà versare una caparra di 130 euro per singolo partecipante, con il saldo entro l'1 marzo; la sistemazione in camera singola, infine, comporta un'aggiunta di 52 euro per le due notti, in base alla disponibilità della struttura).