La sicurezza stradale

L'Amministrazione comunale di Dairago in campo per garantire tranquillità sulle strade cittadine: interventi per migliorare gli attraversamenti sulla Provinciale.

Messa in sicurezza è necessaria e messa in sicurezza sarà. La giunta del sindaco di Dairago, Paola Rolfi, ha messo nero su bianco le idee per quanto riguarda la realizzazione di alcuni interventi volti a migliorare gli attraversamenti sulla strada Provinciale. Un problema che è stato sollevato a più riprese anche da diversi cittadini. Ad indicare le direttrici lungo le quali l'Amministrazione dairaghese intende impostare i lavori di miglioria sono le parole dell'assessore alla partita Marco Mazzetti. "Gli interventi che abbiamo programmato - sottolinea - sono previsti per la primavera, diciamo per marzo-aprile. Più nello specifico, poi, saranno di due tipi: il primo consisterà nel posizionamento di strisce bianche rifrangenti su fondo blu e di materiale antisdrucciolo, mentre il secondo in una serie di cartelli stradali luminosi". Quest'ultimo accorgimento nasce dalla consapevolezza che alcuni tratti, caratterizzati da un certo livello di pericolosità, debbano essere meglio segnalati ferma restando l'accortezza dei conducenti di auto, moto e camion. "Uno - prosegue Mazzetti - lo collocheremo all'altezza del supermercato in via Damiano Chiesa, l'altro nella zona dell'entrata del cimitero, ma abbiamo pensato anche all'altezza del campo sportivo di via Garibaldi e in via Campo di sotto". La giunta Rolfi ha messo, però, in campo, in parallelo, pure la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati. "E per questo - conclude Mazzetti - valutiamo di fare richiesta alla Città metropolitana". Soluzioni che dovrebbero intensificare appunto la tranquilla percorrenza in tratti caldi del territorio con beneficio di tutti.