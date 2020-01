"Rispettiamo il nostro territorio"

L'appello del sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin. "Serve il rispetto da parte di tutti per potere così salvaguardare e valorizzare il nostro territorio".

Agli appelli al senso civico non è nuovo. In modi garbati, quasi fraterni, ma determinati. E anche stavolta il sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin, lo ha ripetuto: "Il nostro territorio, cari sangiorgesi, ha bisogno del rispetto da parte di tutti per essere salvaguardato e valorizzato come merita". Lo spunto gli è venuto dalla denuncia del ritrovamento di una ventina di pneumatici in una zona boschiva del paese che dovrebbe servire da oasi di ristoro ambientale e non certo da deposito selvaggio di rifiuti. "Mi chiedo chi possa essere stato - scrive sul suo profilo social - chi possa essere questa piccola ignobile persona che non ha rispetto dei luoghi dove viviamo e delle regole civili di una comunità. Sono parecchio dispiaciuto perché i Comuni di San Giorgio e Canegrate hanno posizionato una sbarra nel 2017 per evitare queste situazioni, ma è stata immediatamente quasi boicottata dai proprietari dei terreni in quanto era troppo "faticoso" scendere dal mezzo per aprirla e richiuderla". Cecchin conclude invitando i cittadini, qualora avessero notizia di episodi di tal genere, ad allertare la Polizia locale. Che l'autore di questo abbandono di pneumatici sia sangiorgese o meno cambia poco, fondamentale è riportare all'equilibrio ambientale un luogo che verde è nato e tale deve restare.