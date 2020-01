L'officina lavoro

La scommessa, almeno per ora, è stata vinta. Il sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani aveva spinto molto per la costituzione di un'officina lavoro accanto allo 'Sportello Lavoro'.

La scommessa, almeno per ora, è stata vinta. Il sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani aveva spinto molto per la costituzione di un'officina lavoro che si affiancasse al tradizionale 'Sportello Lavoro'. E i numeri sembrano avergli dato ragione. Nel corso del 2019 sono state, infatti, cinque le persone che, grazie a questo nuovo servizio, hanno trovato un impiego, mentre gli utenti attivi sono stati quattordici, senza dimenticare che, per il mese di gennaio, sono stati avviati già altri dieci incontri volti a verificare le possibilità di far intrecciare i richiedenti con le domande di lavoro che emergono dal territorio. "Abbiamo voluto questo servizio per persone che non hanno competenze specifiche e quindi hanno bisogno di particolare sostegno per cercare di affacciarsi alla realtà lavorativa - spiega Oldani - Ci pare di poter dire dai dati raccolti che l'esito sia per ora lusinghiero". L'iniziativa sarà, pertanto, confermata anche nei prossimi dodici mesi, nella consapevolezza che trovare lavoro è anche questione di sapere trovare i canali giusti per poter far conoscere le proprie competenze e metterle a disposizione.