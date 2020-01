City Angels: giovedì 30 gennaio, alle 11.30, nella sala Alessi di Palazzo Marino, il premio a 10 'campioni' di solidarietà e legalità. L'impegno costante nel sociale.

Un riconoscimento a 'campioni' di solidarietà, legalità e civismo: è il 'Premio Campione', organizzato dai City Angels e giunto alla diciannovesima edizione. I 10 vincitori sono stati scelti da una giuria composta dai direttori di 19 prestigiose realtà dell’informazione italiana: in ordine alfabetico, Affaritaliani.it, Ansa, Avvenire, Corriere della Sera, Famiglia Cristiana, Fanpage, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale, Il Giorno, Leggo, Libero, Metro, Milano Today, Milano Tomorrow, Radio Lombardia, La Repubblica, TgCom24, Tgr Rai, Wikimedia. Un undicesimo vincitore è il “Campione della gente”, scelto online da decine di migliaia di clienti di Coop Lombardia tra una rosa di 10 nomi. Il riconoscimento cadetto, conferito nella stessa occasione, è il Premio Campioncino, che va a scuole che si sono distinte per il loro impegno sociale. Questo 'Oscar della bontà' consiste in una statuina che rappresenta un uomo con un grande cuore in mano. All’inizio del Premio Renato Mannheimer di Eumetra Mr illustrerà i risultati di un sondaggio tra gli italiani su chi sia, secondo loro, i personaggio che più fa del bene. La cerimonia di consegna avrà luogo nella sala Alessi di Palazzo Marino a Milano, giovedì 30 gennaio alle 11.30, alla presenza di varie Autorità istituzionali tra cui l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, gli assessori comunali Pierfrancesco Maran e Gabriele Rabaiotti, l’assessore regionale Melania Rizzoli, il provveditore agli Studi Marco Bussetti, il generale dei Carabinieri Antonio De Vita, il Prefetto di Lodi Marcello Cardona e il Presidente dell’Atm Luca Bianchi. Sul palco la Madrina dei City Angels, Daniela Javarone, il Presidente onorario Bruno Bella e i testimonial Enrico Beruschi, Beppe Carletti, Ivan Cattaneo, Stefano Chiodaroli, Gabriele Cirilli, Maurizio Colombi, Nino Formicola, Alberto Fortis, Oscar Giammarinaro, Leonardo Manera e Rosmy. Conduce la cerimonia Jo Squillo.

Il Premio gode del patrocinio di Comune di Milano, Regione Lombardia, Associazione Nazionale Magistrati, Agenzia delle Entrate, Ordine degli Avvocati, Comunità ebraica, Rotary Club e Lions Club.