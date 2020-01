Incendio all'ex Novaceta

Fortunatamente l’incendio era solo poca roba, ma quanto accaduto nelle scorse ore ripropone il problema di numerosi senza tetto che utilizzano le palazzine dismesse.

Fortunatamente l’incendio era solo poca roba, ma quanto accaduto nelle scorse ore ripropone il problema di numerosi senza tetto che utilizzano le palazzine dismesse dell’ex stabilimento della Novaceta a Magenta per dormire. Il piccolo incendio si è verificato verso le 18 quando sono intervenute le autopompe dei vigili del fuoco di Corbetta e Inveruno. Ad andare a fuoco erano alcune suppellettili che, probabilmente, qualcuno stava bruciando per scaldarsi. Purtroppo, a distanza di anni, non è cambiato nulla all'interno della Novaceta di viale Piemonte. Nel periodo invernale sono numerosi i senza tetto che usano le palazzine diroccate e pericolose per trovare un riparo dal freddo di questi giorni. Nelle stanza si trovano avanzi di cibo, coperte e sporcizia ovunque.