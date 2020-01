Mercato: 'casa dell'acqua'

L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Maria Teresa Perletti: anche Cuggiono avrà la sua ‘casetta dell’acqua’. Sarà posizionate davanti ai bagni in piazza Mercato.

L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Maria Teresa Perletti: anche Cuggiono avrà la sua ‘casetta dell’acqua’. “Verrà posizionata davanti ai bagni in piazza Mercato - spiega - Sarà realizzato un nuovo basamento e rifatto completamente lo scivolo per i disabili ed avremo la fortuna che verrà posizionata una casetta di ultimo modello. La casetta è dotata, in uno dei quattro lati, di una fontanella per i passanti, i ciclisti o semplicemente per riempire la ciotola del proprio cane a passeggio. Verrà distribuita acqua naturale gratuitamente mentre quella gasata avrà un costo molto basso e verrà erogata con la tessera sanitaria”.