Pensionati per 'Santa Maria'

Festa di Santa Maria: pensionati insieme. L’appuntamento è per il prossimo 2 febbraio, alle 12.30, al centro socio culturale di via Piave, con un pranzo offerto dall’Amministrazione comunale di Mesero. E, nel corso dell’iniziativa, spazio all’intrattenimento musicale con dj, ballo liscio e balli di gruppo. Per informazioni o prenotarsi, presso Zoia s.n.c. di via Roma 11 oppure negli uffici comunali (posti limitati, fino ad esaurimento). Una giornata per ritrovarsi e trascorrere qualche ora di svago e serenità in compagnia.