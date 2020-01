Proposte di PGT

Un incontro pubblico, venerdì 24 gennaio, alle 21, in sala consiliare. L'occasione per mostrare l'attuale situazione del territorio e raccogliere eventuali idee per il futuro.

'Costruiamo il futuro', è questo il titolo dell'incontro in programma questo venerdì (24 gennaio), alle 21, in sala consiliare. Organizzato dall'Amministrazione comunale di Vanzaghello sarà l'occasione per illustare l'attuale situazione del territorio e presentare e distribuire il questionario per la raccolta di idee e proposte da parte della cittadinanza per quanto concerne il nuovo Piano di Governo del Territorio. Durante la serata, inoltre, interverrà il consigliere regionale Silvia Scurati, componente V Commissione Territorio e Infrastrutture, in merito alla nuova Legge Regionale sulla Rigenerazione Urbana (L.R. 18/2019) in vigore dal 14/12/2019.