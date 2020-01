"Attenti a finto tecnico e vigile"

L'appello del sindaco Sara Bettinelli. Nelle scorse ore, infatti, due uomini sono riusciti a mettere a segno una truffa in un'abitazione nella zona nord di Inveruno.

La tecnica è, purtroppo, quella già vista e rivista in altre occasioni. In due, carnagione chiara, altezza circa 160 cm, si sono presentati, il primo come operatore dell'acqua, l'latro come vigile urbano e, con la scusa di dover effettuare un controllo, sono riusciti a mettere a segno la truffa in un'abitazione nella zona nord del paese. "Fate attenzione": è questo l'appello lanciato direttamente dal sindaco di Inveruno, Sara Bettinelli, con l'invito alla popolazione a non aprire agli sconosciuti. "Si informa, infatti - prosegue il primo cittadino - che, in questi giorni, non ci sono operatori dell'acqua sul nostro territorio ed i nostri agenti di Polizia locale non fanno accessi al domicilio per questioni di carattere manutentivo".