L'incendio nella serata di domenica. Le rotoballe erano diverse. Vigili del fuoco al lavoro per qualche ore: si cerca di capire come sia potuto accadere.

Rotoballe in fiamme nella serata di domenica a Castano. Erano diverse e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco volontari di Inveruno per domare l’incendio. E’ successo nelle campagne e i pompieri sono rimasti sul posto dalle 20 alle 23 per mettere in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto intossicato. Si teme che l’incendio sia stato provocato da qualcuno.