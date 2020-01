Cuggiono Democratica e la sfiducia

"L’amministrazione che non ha saputo utilizzare risorse per investimenti sul presente e futuro di Cuggiono, e tutt’ora sta sprecando risorse importanti".

"Sabato abbiamo depositato, unitamente ai gruppi consiliari Agorà e Prima Cuggiono e Castelletto, la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e la Giunta.

Le nostre motivazioni nel presentare la mozione di sfiducia, risiedono nella assoluta incapacità da parte della Sig.ra Sindaco di saper condurre una squadra, nel non aver un progetto compiuto per il paese, nel non saper cogliere le opportunità date dalle sinergie con i paesi confinanti. Nel non saper programmare opere avendo peraltro a disposizione le necessarie risorse, nel ritardare opere ed interventi utili e indispensabili ai Cuggionesi senza una plausibile giustificazione, nell'aver rifiutato ingenti finanziamenti regionali per la mobilità ciclabile, per non saper dialogare con i cittadini e le associazioni e tanto altro ancora. Incapacità e inadempienza non imputabile alla sola Sig.ra Sindaco.

La mancanza di idee e di prospettiva per il nostro paese è da imputare a tutta l’amministrazione che non ha saputo utilizzare risorse per investimenti sul presente e futuro di Cuggiono, e tutt’ora sta sprecando risorse importanti.

Quanto successo su Largo F.lli Borghi - ben 9 mesi fa - non è stato altro che l'epilogo pubblico di una Amministrazione e di una maggioranza in carica profondamente divisa al suo interno, frutto di un "mettersi insieme" di gruppi anche antagonisti tra loro con lo scopo esclusivo di vincere le elezioni e non di un progetto comune e condiviso per Cuggiono.

La revoca delle deleghe all'ex Vicesindaco e Assessore Vener operata dal Sindaco ed il diniego alla richiesta dei Consiglieri Mastelli, Soldadino e Vener di annullamento del decreto di revoca delle deleghe sono la sintesi di una maggioranza ormai non più in essere e di un Sindaco che non ha più la fiducia della maggioranza con cui è stato eletto.

Quanto compiuto dai consiglieri Vener, Mastelli e Soldadino si configura quali atti che manifestano un palese e profondo dissenso sull’operato dell'Amministrazione e come peraltro la stessa Sig.ra Sindaco dichiara, sia nel decreto di revoca delle deleghe che nell'ultima sua comunicazione, la revoca è stata la conseguenza di continui dissensi nelle scelte amministrative e di posizioni assunte dall'ex Vicesindaco.

Infine nel Consiglio Comunale del 27 novembre 2019 su quattro punti all'ordine del giorno il Sindaco è stato costretto a ritirare due punti e sugli altri due non ha conseguito la maggioranza dei voti necessari per l'approvazione con la conseguenza che le variazioni di bilancio proposte dalla giunta sono state bocciate, certificando di fatto la mancanza da parte della sig.ra Sindaco di una maggioranza in grado di sostenerla.

Come abbiamo già avuto modo di dire in consiglio comunale, questa Amministrazione non sta facendo avanzare il nostro paese progettando il futuro, anzi sta facendo regredire Cuggiono riportandolo in anni che credevamo superati.

Per questi motivi abbiamo ritenuto di condividere e firmare la mozione di sfiducia, che se approvata in Consiglio Comunale, porrà fine a questa sciagurata esperienza dell'Amministrazione Perletti".

Cuggiono Democratica