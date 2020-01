YaMatt... moderno Forrest Gump

Venerdì 24 gennaio Matteo Filippo Galvani, in arte YaMatt, esce con il suo nuovo singolo e video “Nikes”.

“Nikes” è martello incessante, un letale cocktail di sonorità (dalla trap al punk) che racconta il lavoro continuo di chi insegue un sogno, di chi vuole migliorarsi, di chi vuole scalare cime sempre più alte: “Passato un altro anno, Che sto pianificando, Di conquistare il mondo, Oh merda, Sai che non mi arrendo mai (oh merda).”

L’infinita corsa, senza un traguardo, di Yamatt che nel video pian piano prende i segni di questa fatica infinita. La barba e i capelli lunghi come un moderno Forest Gump ma che non dice solo “Stupido è chi lo stupido la fa” ma che “Mi sono visto via di qui, Mi sono visto meglio di così, Guardando il mondo, Senza rimpianti, Ho sogni infranti nelle mie Nikes”.

Il video è stato scritto, organizzato, diretto e montato da Yamatt. I sopralluoghi sono stati effettuati tutti su Google Maps dallo stesso Yamatt, che ha personalmente passato giorni immerso nelle mappe virtuali per trovare delle location suggestive che non fossero troppo distanti da Milano. Le riprese hanno preso tre giorni, con una troupe ridotta composta da Cameraman (Simone Santus giorno 1 e 2, Giuseppe Biancullo giorno 3), Make-Up Artist (Chris Masoni), Stylist e Fotografa (Eleonora Pastore). In totale le tempistiche di produzione hanno occupato 8 giorni di organizzazione, 3 giorni di riprese e 3 giorni di montaggio.

Matteo Filippo Galvani, in arte YaMatt, nasce a Magenta nel 1997, studia al Liceo Artistico Multimediale alle Orsoline di San Carlo dove apprende tutto ciò che riguarda foto e video produzione. Nel 2013 avvia la sua carriera musicale con la fondazione del gruppo Mad&Bros. Con la produzione del primo video della band, di cui si è occupato in prima persona, ha potuto sperimentare le sue abilità nel video-making. Tre anni dopo ha svolto la sua prima esperienza come Assistente alla Regia per YouNuts!, sui set di Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Salmo, Elio e le Storie Tese, Clementino, Thegiornalisti, Gemitaiz, Nitro e Jovanotti e molti altri. Nel 2016 ha recitato insieme ai Mad&Bros nel film Disney "Come diventare grandi nonostante i genitori". Nel 2017 ha preso parte, in veste di attore, alle riprese del video Fenomeno di Fabri Fibra. Nel 2018 avvia la sua carriera da solista con lo pseudonimo di YaMatt e pubblica tre video: Selvaggi, Leone e Fuorilegge, interamente scritti e diretti da Matt.