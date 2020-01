Guido al traguardo dei 100 anni

Presidente dei Combattenti e per diverso tempo dipendente comunale, sabato 18 gennaio, alle 18, l'Amministrazione comunale di Castano lo festeggerà in sala consiliare.

Non più di qualche mese fa il prestigioso 'Premio Città di Castano Primo', tra pochi giorni, invece, un altro importante momento, stavolta interamente dedicato a lui. E, in fondo, diversamente non potrebbe essere, perché non è da tutti e non capita tutti i giorni di tagliare nientemeno che l'invidiabile traguardo dei 100 anni. Già, avete capito bene e, allora, per un evento tanto speciale, beh... non poteva mancare un appuntamento altrettanto speciale, proprio là in quella che è la casa dei castanesi e che per un lungo periodo è stata anche la sua 'seconda famiglia'. "Buon compleanno Guido Stangalini...", la voce si leverà forte e chiara questo sabato (18 gennaio), alle 18, in sala consiglio, dove l'Amministrazione comunale e la cittadinanza gli renderanno omaggio. Classe 1920, il signor Guido da anni è presidente dell’associazione Combattenti, dopo avere vissuto in prima persona i tremendi e terribili periodi della Seconda Guerra Mondiale e tutte le vicende successive fino ai giorni nostri. Non solo, come detto, per diverso tempo è stato pure dipendente comunale, sempre disponibile e a disposizione dei singoli e della collettività.