Consigli anti truffe

Giovedì 16 gennaio alle 15 nella sede dell'Apad di via Damiano Chiesa 18 a Dairago, un incontro per conoscere alcuni accorgimenti. Presenti Forze dell'ordine e istituzioni.

Modi gentili e intenzioni apparentemente amichevoli. Ma, dietro tutto questo, la volontà di raggirare coloro a cui si sono rivolti. I truffatori, sul territorio, sono sempre in azione e, così, per evitare che i loro criminosi intendimenti vadano a bersaglio, occorre disporre di qualche accorgimento utile ad arginarli. Se ne parlerà a Dairago giovedì 16 gennaio alle 15 nella sede dell'Apad di via Damiano Chiesa 18. A dare una serie di consigli utili per restare in guardia provvederà un rappresentante dell'arma dei Carabinieri. Saranno presenti, inoltre, la comandante della Polizia locale cittadina Rosalba Cassano, il sindaco Paola Rolfi e l'assessore ai Servizi Sociali Monica Berna Nasca.