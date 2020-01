Con gli Alpini per Sant'Antonio

Appuntamento venerdì 17 gennaio, dalle 20.30: prima la Messa e la benedizione in chiesa, poi in cammino con la reliquia del Santo fino alla cappella e l'accensione del falò.

La regia sarà affidata al gruppo Alpini di Arconate; l'appuntamento, quindi, è per questo venerdì (17 gennaio), alle 20.30, quando insieme si festeggerà Sant'Antonio. L'iniziativa prenderà il via, allora, in chiesa con la celebrazione della Messa e la benedizione del pane di Sant'Antonio, poi in cammino con la reliquia del Santo ci si sposterà presso la cappella per la benedizione e l'accensione del tradizionale falò. Ed ai presenti, nel corso della serata, gli stessi Alpini distribuiranno chiacchiere, frittelle, salamini alla griglia e bevande calde. Parteciperà, inoltre, anche il corpo musicale Santa Cecilia.