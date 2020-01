Ladri alla barberia

Sono entrati anche in un negozio da parrucchiere. I ladri, nella notte tra lunedì e martedì, hanno preso di mira la barberia 'LeonTony Barber Shop' di via Roma.

Sono entrati anche in un negozio da parrucchiere. I ladri, nella notte tra lunedì e martedì, hanno preso di mira la barberia 'LeonTony Barber Shop' di via Roma a Magenta. Sono passati dal retro e, una volta all’interno del locale, si sarebbero impossessati di profumi, oggetti in uso ai parrucchieri per il taglio dei capelli e altro ancora da quantificare. L’intrusione è stata scoperta questa mattina all’apertura. Tutto è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per il sopralluogo di rito.