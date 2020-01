Grosso incendio all'ACCAM

In mattinata sono attesi i tecnici di Arpa per fare rilevazioni sulla qualità dell’aria. Le fiamme, però, non hanno interessato la zona di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

Una notte di 'fuoco' e paura intorno all'inceneritore Accam di Busto Arsizio, tra la strada comunale per Arconate e Borsano. Erano passate da poco le 2 quando una coltre di fumo nero si è alzata dall’inceneritore Accam. Dalle prime testimonianze raccolte sembrerebbe che il rogo sia partito dal locale delle turbine dove è fuoriuscito dell’olio idraulico.

Sul posto sono intervenute sette squadre dei Vigili del Fuoco da Varese, da Como e da Milano. Tre autobotti, un’autoscala e tre autopompe sono giunte sul posto e gli uomini hanno impiegato circa due ore per mettere sotto controllo le fiamme. Presente anche un carro aria, automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile.

A distanza di cinque ore, sul posto rimaneva una squadra per completare i lavori di messa in sicurezza dell’area che si sono conclusi attorno alle 8. L’attività dell’inceneritore è stata momentaneamente sospesa.

