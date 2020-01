Open day 'Santa Teresa'

Giovedì 16 gennaio alle 18.15, in via XXV aprile 10, sono dunque invitati i genitori (i bambini in un secondo momento) per un momento di incontro e conoscenza.

Con l'inizio del 2020, partono anche le iscrizioni per il prossimo anno scolastico (2020–2021); in particolare, dal 7 al 31 gennaio, il Comune di Bernate Ticino ha aperto le iscrizioni alla alla scuola dell'Infanzia Comunale 'Santa Teresa'. Per accompagnare le famiglie in questa decisione, la scuola organizza un momento di incontro rivolto ai genitori, per far conoscere gli ambienti, il piano dell'offerta formativa e i progetti a cui la scuola partecipa. In data giovedì 16 gennaio alle 18.15 presso la struttura, in via XXV aprile 10, sono dunque invitati i genitori (i bambini avranno l'opportunità di conoscere le maestre e gli ambienti in un secondo momento) per un momento di incontro e conoscenza.