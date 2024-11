La Giornata per l’Infanzia

Lo scorso 20 novembre l’Amministrazione Comunale di Bernate ha celebrato insieme agli studenti la Giornata Mondiale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Il sindaco Ottolini ha incontrato i ragazzi durante la visita nelle Scuole. “Salute, casa, cibo, felicità, gioco, famiglia e serenità sono alcuni dei diritti che i nostri bambini e ragazzi hanno evidenziato. Possono sembrare parole scontate, ma i nostri ragazzi si sono dimostrati molto consapevoli del fatto che per tanti loro coetanei nel Mondo questi diritti vengono quotidianamente violati da sfruttamento, abusi, mutilazioni, guerre”.

