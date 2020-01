Aspettando... i Magi

Un appuntamento imperdibile per famiglie e bambini che dai vesperi in Basilica accompagnano gli omaggi al piccolo presepe vivente in Villa Annoni.

Le festività natalizie si chiudono a Cuggiono con il consueto appuntamento del corteo dei magi. Un appuntamento imperdibile per famiglie e bambini che dai vesperi in Basilica accompagnano gli omaggi al piccolo presepe vivente in Villa Annoni. Anche quest'anno, le iniziative inizieranno infatti alle ore 15 con i vesperi solenni dell'Epifania in Basilica. Al termine, i Magi, accompagnati dal Corpo Musicale Santa Cecilia cuggionese, raggiungeranno la Villa Annoni per un piccolo presepe vivente. Alle 16, con il sostegno delle associazioni cuggionesi, per tutti i bambini arriverà la befana per portare doni e dolcetti a bimbi più buoni...