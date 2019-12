Lettera a Babbo Natale... da un motociclista

Così ti mando la mia letterina dei desideri, non voglio essere banale chiedendo un garage enorme e la possibilità di riempirlo...

Caro Moto Natale lo so che non sono stato propriamente un bravo Motociclista ma in fondo a parte qualche innocua sgasata oltre i limiti di velocità e qualche piccola infrazione non ho fatto cose gravi. Così ti mando la mia letterina dei desideri, non voglio essere banale chiedendo un garage enorme e la possibilità di riempirlo, a volte basta quello che si ha. Non chiedo nemmeno che si sia sempre il sole perché in fondo è bello attraversare le stagioni e adattarsi a esse anche sulle due ruote. Tanto meno che la moto non si guasti e di non bucare, questo fa parte del rischio del motociclista, vorrei però: che le strade si possano davvero chiamare tali e non sembrino mulattiere d’asfalto. Mi piacerebbe che le Assicurazioni costassero il giusto e fossero davvero Bonus/Malus, non di Male in Peggius. Vorrei che la benzina costasse per il suo valore e non per quello di balzelli e accise obsolete e inutili al loro originale scopo. Se puoi, magari rendi le autostrade capaci di differenziare il trattamento tra auto e moto secondo il reale spazio e usura che implica. Vorrei corsi di guida obbligatori e gratuiti perché la conoscenza e l’esperienza sono la prima forma di sicurezza. Fai che i telefonini smettano di funzionare quando si è alla guida se non sono connessi al vivavoce e magari infondi un minimo di senso civico negli utenti della strada. Ti prometto, in cambio, di tenere la targa nella giusta inclinazione e di non girare con scarichi troppo rumorosi, prometto di indossare sempre abbigliamento protettivo e avere la massima prudenza per me e per altri. Lo so che chiedo l’impossibile, ma solo perché Natale sarà domani, magari l’anno prossimo ti scrivo con un po’ di anticipo… magari ci riesci. Buon Natale Flavio Carato Fotografia di Roberto Serati