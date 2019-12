Tutti a tavola: il risotto è servito!

Cosa preparare per la cena della Vigilia o il pranzo di Natale? Un vero e proprio rompicapo: ci aiuta, allora, lo chef della trattoria 'La Bell'Aria', Massimiliano Baroli.

Manca sempre meno alla festa più magica dell’anno! Il conto alla rovescia è finalmente iniziato e mentre la corsa ai regali è arrivata al rush finale, tutte le famiglie si preparano a vivere splendide giornate all’insegna del divertimento e del buon cibo. Ma tra cene di lavoro e recite, spesso si arriva alla Vigilia senza un menù definito per il pranzo di Natale. Stupire i propri ospiti (“suocere” comprese) diventa così un’impresa! Noi di Logos abbiamo pensato di aiutare tutti i ritardatari, presentando una ricetta creata appositamente per noi dallo chef della Trattoria ‘La Bell’Aria’ di Turbigo, Massimiliano Baroli. Un primo piatto semplice, ma di grande effetto, che lascerà tutti a bocca aperta: risotto alla zucca con gamberoni e mandorle tostate. Per prima cosa, allora, occorre far soffriggere la cipolla con un po’ di burro e, una volta che quest’ultimo sarà completamente sciolto è il momento di aggiungere il riso, che andrà tostato per bene (si può dire tostato quando raggiunge un colorito ambrato). A tostatura completata aggiungiamo il vino bianco, che lasceremo sfumare fino a quando l’alcool sarà completamente evaporato. “A questo punto siamo pronti per unire la zucca a quadratini. Il tempo di far amalgamare tutti i sapori e possiamo iniziare ad aggiungere poco per volta il brodo di pesce, continuando a mescolare per circa 10 minuti. La zucca a questo punto inizierà a sciogliersi, e sarà il momento di aggiungere circa metà delle mandorle (precedentemente tostate) e i bocconcini di gamberi - spiega - Proseguiamo a mescolare, lasciando cuocere per altri dieci minuti, aggiungendo un po’ alla volta il brodo. A cottura ultimata, togliamo dal fuoco e aggiungiamo un pò di burro per la mantecatura finale”. Adagiamo, quindi, il risotto su un piatto fondo e completiamo con le mandorle tostate e due gamberoni. Et voilà, la ricetta è servita!