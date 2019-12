Viglio a fianco del Comitato

Via Garibaldi, ancora tanti dubbi e altrettante polemiche. Anche l'ingegner Tino Viglio sta con il Comitato 'Magenta vuole vivere': "Progetto di rifacimento dannoso".

Via Garibaldi, ancora tanti dubbi e altrettante polemiche. A Magenta, durante l’ultimo incontro svolto tra commercianti e cittadini il vero mattatore è stato l’ingegner Tino Viglio. Non uno qualunque, ma un professionista che della città sa tutto. Cinquant’anni di esperienza, amministratore e tecnico, ha criticato duramente il progetto che vuole rifare in modo drastico la storica via che collega la chiesa di San Rocco alla piazza Liberazione. Viglio si allinea, in buona sostanza, al Comitato 'Magenta vuole vivere' che pochi giorni prima aveva preso le distanze dal progetto. “Magenta deve puntare ad altro – ha detto Viglio – In realtà un restringimento della carreggiata e conseguente allargamento dei marciapiedi come quello che si vuole fare, sarà un ulteriore e duro colpo per i commercianti già messi fortemente alla prova”. Proprio i commercianti avevano respinto il progetto di restringimento della carreggiata e, tramite il Comitato 'Magenta vuole vivere', molti nutrivano perplessità sulla sostituzione del porfido con il bitume. Viglio rincara la dose perché, oltre al colore rosso Magenta dell’asfalto, un rifacimento di questa portata slegherebbe di netto la parte della città dal centro storico. “A differenza di quello che era il nostro progetto – aggiunge – per la riqualificazione di via Roma e via IV Giugno”. Ma la cosa che più stupisce l’ex assessore magentino ai Lavori Pubblici è la scarsa propensione dell’Amministrazione all’ascolto delle richieste dei cittadini. “Un’Amministrazione deve tenere in considerazione i suggerimenti e le critiche, da qualunque parte esse provengano – conclude – Possibile che un progetto importante come il rifacimento di una strada storica nel centro della città, sia stato presentato senza precedenti incontri volti a testare l’interesse e a coinvolgere non soltanto i commercianti, ma gli stessi magentini che ogni giorno percorrono via Garibaldi? Ricordiamo che in via Garibaldi vivono più cittadini che commercianti, anche le loro opinioni sono importanti”. Frattanto, dal Comitato 'Magenta Vuole vivere', il commerciante Mario Rossoni durante la conferenza stampa ha ribadito: “Il documento che abbiamo protocollato in Comune non è stato preso in considerazione. Oggi, in molte città, stanno nascendo comitato volti a salvaguardare i centri storici e le strade. Usare l’asfalto vorrebbe dire rovinare per sempre via Garibaldi. Se insistono, come sembra scontato, continueremo nella nostra protesta organizzando raccolte firme tra tutti i cittadini”.