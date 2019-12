'Slow Christmas'... contro lo stress

Per voi il Natale è sinonimo di magia o di stress e corse in negozi affollati? Se non volete che lo stress vi rubi la magia, allora seguite il trend dello Slow Christmas.

Natale è di certo il periodo più magico, ma anche più stressante dell'anno: chiudi le consegne lavorative, corri alla cena aziendale, vai alla recita dei bambini, corri a comprare gli ultimi regali... Non si dice di volerlo cancellare – come voleva fare il Grinch –, ma rallentarlo non sarebbe male. Avete mai sentito parlare di Slow Christmas? Niente inutili affanni o regali acquistati distrattamente in negozi sovraffollati, il Natale si fa più lento in linea con la necessità di ritagliarsi più tempo. Dagli addobbi ai doni, passando per il cibo, l’imperativo è mettere l’amore e l’importanza di vivere una suggestiva esperienza al primo posto, compiendo scelte ragionate, sostenibili e prendendosi il giusto tempo per ogni cosa, accettando che al Natale perfetto che propongono i media è da preferire un Natale rilassato e raccolto.

Ecco quindi 10 consigli, stilati dagli esperti, per vivere uno Slow Christmas in piena regola, godendosi solo il buono e il bello della festa più magica dell'anno.

Sì all'hand made: Preferite i regali sostenibili e confezionati artigianalmente a quelli seriali e anonimi.

Donate con il cuore: Acquistate meno con l’idea che un solo dono fatto col cuore sia sufficiente.

Personalizzate il pensiero: Optate per cadeaux personalizzati, una piccolo gesto sinonimo di amore e attenzione.

Decorazioni fatte a mano: Addobbate la casa con decorazioni fatte a mano con materiali naturali o di riciclo.

No agli sprechi: Per la cena della Vigilia e il pranzo di Natale, evitate gli sprechi in cucina riducendo le quantità.

Occhio alla stagionalità: Selezionate prodotti del territorio e di stagione per il pranzo natalizio.

Occhio alla concentrazione: Per finire prima le consegne lavorative, non ascoltate le canzoni di Natale mentre svolgete altre attività: minano la concentrazione.

Sì allo scritto a mano: Dedicate qualche minuto alla scrittura a mano di biglietti d’auguri personalizzati.

Sì alle serate sul divano tutti insieme: Guardate i film natalizi sul divano, avvolti da una calda coperta, tutti insieme in famiglia.

Dedicate tempo di qualità: La regola più importante resta passare più tempo possibile con le persone care.