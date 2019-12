La tombolata della VDB

Si avvicina il Natale e puntuale arriva l’appuntamento con la classica tombolata organizzata dalla Volley Don Bosco. L'evento in programma sabato 21 dicembre.

Si avvicina il Natale e puntuale arriva l’appuntamento con la classica tombolata organizzata dalla Volley Don Bosco. Quest’anno è fissata per sabato 21 dicembre, alle 20.30, presso l’auditorium dell’oratorio Don Bosco. “Anche per il 2019 puntiamo a essere in tanti, gli anni scorsi siamo arrivati a più di 100 partecipanti - commenta il presidente Giuliano Ottolini - Adesso, infatti, abbiamo circa 110 atleti tesserati, che vanno dal Mini alla Libera Femminile, passando per la squadra Genitori, quindi dai 6 ai 50 anni. La Libera Femminile si è formata dalle ceneri della ex Mista, e ora, allenata da coach Giorgio Iovaldi, si sta preparando per affrontare il campionato Primaverile. Le altre nostre squadre (U12, U13, U16 e U20) stanno ultimando i campionati invernali, con ottimi risultati”.