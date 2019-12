Due comunità per gli auguri

Un incontro voluto e riproposto anche quest’anno in piazza Liberazione. Due comunità, quella cristiana e quella islamica che si ritrovano per scambiarsi gli auguri.

Un incontro voluto e riproposto anche quest’anno in piazza Liberazione. Due comunità, quella cristiana e quella islamica che si ritrovano per scambiarsi gli auguri di buon Natale e buone feste. Un momento che don Giuseppe Marinoni, il parroco, ha accolto con immenso favore “Perché il Natale ci ricorda che siamo figli amati da Dio”. Munib ha ricordato quello che, per i fedeli islamici, è stato Gesù. “Un profeta che fece il miracolo quando era nella culla, per difendere la Madre Maria da una possibile accusa”. Per i fedeli cristiani Gesù è il Salvatore, il Messia, la figura centrale. Ma, al di là di tutto, anche mercoledì sera il miracolo è avvenuto a Magenta, perché le due comunità si sono incontrate e mantengono forte il desiderio di continuare ad incontrarsi. “Un ringraziamento a don Giuseppe, nostro grande amico – ha aggiunto Munib – Nel 2019 abbiamo fatto qualcosa per avvicinarci, ma forse non è stato abbastanza. L’impegno, da entrambe le parti per l’imminente 2020 sarà quello di avvicinarci ancora di più”.